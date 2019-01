Tecnologia: Vazou novas imagens reais do Moto G7 Plus

Já foram vários os vazamentos sobre o próximo celular da Motorola. Agora foram divulgadas novas imagens reais do Moto G7 Plus (uma das versões), segundo informações do site 9to5google.

No total, serão quatro modelos: Moto G7, Moto G7 Play, Moto G7 Power e Moto G7 Plus. Confira a última foto vazada:

Leaked real life Motorola Moto G7 Plus images show 27W fast charger, camera OIS [Gallery] https://t.co/11BEfY1R5X by @iamdamienwilde pic.twitter.com/Xemh2zTQhR — 9to5Google (@9to5Google) January 31, 2019

O protetor de tela do celular mostra todas as especificações que incluem a velocidade de carregamento de 27W TurboPower e tela FHD + de 6,2 polegadas.

O smartphone também terá estabilização ótica de imagem, câmera traseira dupla e CPU Snapdragon 636 Octa-core de 1.8 Ghz com 4GB de RAM.

Sabemos também que este modelo de Moto G7 Plus será o telefone mais caro da nova linha. O esperado aparelho deve ser divulgado em 7 de fevereiro.

