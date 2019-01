Outlander nova geração? SUV conceito da Mitsubishi será revelado no Salão de Genebra 2019; veja as fotos

A Mitsubishi anunciou que promover a estreia de um SUV conceito 100% elétrico no salão de Genebra 2019. O novo utilitário será um precursor da nova geração do Outlander.

O utilitário da marca deve ter muitos atributos inspirados neste novo carro-conceito. O nome dado à novidade é inspirado em um resort nos alpes suíços, Engelberger Tourer Concept.

Apesar de os modelos híbridos do Outlander deixarem de ser fabricados no Brasil, a montadora disse ao portal estrangeiro Auto Expresses, que o lançamento do carro conceito será uma forma de dar uma olhada no futuro da marca.

Esta é a foto teaser do novo SUV conceito da Mitsubishi. Seria o Novo Outlander?

Reprodução/ Divulgação

Assim como o e-Evolution, o último SUV conceito da montadora, apresentado no Salão de Tokio 2017, a expectativa é que o Engelberger seja 100%elétrico, com tração integrada nas quatro rodas e pacotes de segurança e entretenimento adicionais.

Veja as fotos do e-Evolution, último SUV conceito apresentado pela marca no Salão de Tokio 2017