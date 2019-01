Os signos que terão mudanças na vida amorosa no início de fevereiro

Alguns signos do zodíaco podem ficar ainda mais ansiosos para a chegada de fevereiro, afinal, eles irão experimentar algumas mudanças na sua vida amorosa durante os início do mês.

Confira se você está na lista:

Touro

Uma maior energia sexual tomará conta de você. Ao mesmo tempo, será possível ter uma maior conexão com o seu desejo e sedução, algo que pode chamar a atenção de novas pessoas.

Aqueles que desejam se envolver com alguém, poderão ter mais clareza e oportunidades. No entanto, é importante que as pessoas regidas por esse signo não deixem apenas a vida amorosa tomar conta e estejam atentas às suas responsabilidades.

Gêmeos

Você se sentirá maravilhosamente conectado ao seu mundo interior. Isso tornará mais fácil para expressar seus sentimentos, se conectar com os outros e entender as necessidades ao seu redor.

Os dias prometem ter emoções importantes, mas com uma atmosfera calma e romântica. Não tenha medo dos seus sentimentos. Deixe o mundo entender seu coração em um nível mais profundo.

Capricórnio

Você vai se sentir mais sexy e mais doce do que o normal, o que tornará impossível não chamar a atenção de todos. A sua conexão com os outros será facilitada e sua forma de amar com comprometimento e simplicidade pode acabar atraindo algo mais sério – tanto para os solteiros, como para aqueles que já estão em um relacionamento.

Peixes

Sua mente está cheia de cor e sonhos, o que poderá fazer com que pessoas se conectem com você emocionalmente e com uma sensibilidade que o surpreenderá. Este não é o momento de pensar de maneira fria em nenhuma hipótese. Assim como muitos, aproveite esta fase para ver o mundo de uma maneira muito mais brilhante e empática.