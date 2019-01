Galaxy M10 e M20 foram apresentados na Índia: Assim são os novos aparelhos de entrada da Samsung

Os Galaxy M10 e M20 foram apresentados na Índia. Os celulares são os novos aparelhos de entrada da empresa coreana Samsung. Uma versão melhor será lançada em breve (Galaxy M30), mas ainda não há informações sobre isso.

Cada um dos modelos terá duas versões diferentes com diferentes capacidades de armazenamento e RAM. Ou seja, existem quatro novas referências que estão à venda.

Você pode ver que estes são os primeiros dispositivos com o entalhe da Samsung. Eles têm muitas semelhanças entre si, como design, câmera e conectividade. No entanto, ao contrário do M10, o M20 possui uma tela de resolução full HD e uma bateria de 5.000 mAh com carga rápida.

Ambos possuem processadores Exynos, com a diferença de que o M20 possui um Exynos 7904 (dois de seus núcleos trabalham a 1.8Ghz ao contrário do Exynos 7870 da M10 que são todos de 1.6Ghz). A seguir, uma lista de cada uma de suas características:

Reprodução

Samsung Galaxy M10:

Display: LCD de 6,2 polegadas, resolução HD + de 720 x 1520 (19,5: 9).

Processador: Exynos 7870 Octa-Core (8x 1.6GHz Cortex-A53)

GPU : Mali T830.

RAM: 2 GB / 3 GB

Armazenamento: 16GB / 32GB.

Câmera: Câmeras traseiras de 13 (f / 1.9) e 5 megapixels (f / 2.2) e frontal de 5 megapixels (f / 2.0).

Bateria: 3.400 mAh.

Sistema: Android 8.1 (Oreo).

Conectividade: USB 2.0 Type-C, conector de fone de ouvido de 3,5 mm, Bluetooth 4.2, Dual SIM 4G.

Samsung Galaxy M20:

Display: LCD de 6,3 polegadas, resolução FullHD + de 1080 x 2340 (19,5: 9).

Processador: Exynos 7904 Octa-Core (2x Cortex-A73 de 1,8 GHz e 6x 1.6GHz Cortex-A53)

GPU: Mali G71 MP2.

RAM: 3 GB / 4 GB

Armazenamento: 32GB / 64GB.

Câmera: Câmeras traseiras de 13 (f / 1.9) e 5 megapixels (f / 2.2) e frontal de 5 megapixels (f / 2.0).

Bateria: 5.000 mAh (carga rápida).

Sistema: Android 8.1 (Oreo).

Conectividade: USB 2.0 Tipo-C, fone de ouvido de 3,5 mm, Bluetooth 5.0, Dual SIM 4G.

Reprodução

Preços

Por enquanto a linha Samsung Galaxy M10 foi lançada na Índia e ainda não foi confirmada se chegará a outros países. No entanto, esta possibilidade não deve ser descartada. Estes são os preços de cada uma de suas versões:

M10 com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento: US $ 112.

M10 com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento: US $ 126.

M20 com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento: US $ 154.

M20 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento: US $ 18).