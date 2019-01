O conselho que cada signo deve seguir para ter sorte em fevereiro

Fevereiro está prestes a começar, mas já podemos nos preparar para tudo aquilo que está por vir.

Confira o conselho que cada signo deve seguir para ter sorte no próximo mês:

Gêmeos

É preciso viver o próximo mês com o pensamento no futuro e pensando nas consequências dos seus atos. O cuidado com as palavras e atitudes impulsivas pode facilitar a conexão com novas pessoas.

Aquário

Fevereiro pedirá que você ouça seu coração e se prepare para tomar grandes decisões. Sua vida pode começar a mudar de direção e é preciso escolher o caminho certo.

Libra

Esta será uma fase para expandir os horizontes, abrir a mente e não ter medo de tentar novas possibilidades. As coisas só irão mudar quando você começar a enxergar de maneira diferente.

Touro

Este mês você aprenderá a se concentrar naquilo que já conseguiu alcançar e aprenderá a apreciar o que tem. Compartilhe sua energia positiva com os outros e aproveite este momento.

Virgem

Você estará mais conectado com o seu eu interior. É hora de prestar atenção ao lado espiritual e se conectar com pessoas queridas e sábias para encontrar o seu caminho certo a seguir.

Capricórnio

Mês para continuar lutando com determinação e conseguir aquilo que deseja. Os sacrifícios podem cansar, mas a recompensa virá no final.

Áries

Fevereiro virá com uma energia especial de clareza e concentração que deve ser focada nas responsabilidades. Este momento é ideal para assumir novos compromissos.

Leão

É preciso aproveitar este momento para sair da zona de conforto e começar a realizar mudanças para mudar a sua vida. Pense em novas possibilidades.

Sagitário

Você sentirá uma mudança na forma como pensa sobre relacionamentos e isso pode beneficiar sua vida amorosa. Não tenha medo de ouvir seu lado mais sentimental e seguir seu coração.

Câncer

Em breve você vai fechar um capítulo da sua vida, isso vai ajudá-lo a avançar e se concentrar no que é melhor para você. É preciso se preparar e ficar perto das pessoas que ama.

Peixes

Novos ânimos e ideias o ajudaram a aproveitar todas as oportunidades e alcançar seus objetivos.

Escorpião

Sua vida precisa de mudanças e uma situação pode chegar ao fim. Tente ver os novos rumos com otimismo e não gaste a sua energia com rancores.