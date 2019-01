Mudanças radicais! Zuckerberg anuncia três grandes novidades para o WhatsApp

Mark Zuckerberg fez um longo comunicado nesta quarta-feira (30). Entre as medidas, ele anunciou três grandes novidades para o aplicativo WhatsApp.

“Mudei radicalmente como fazemos a nossa empresa para nos concentrar nas maiores questões sociais e ter feito progressos significativos”, disse. Existem agora 2.7 bilhões de pessoas usando o facebook, Instagram, whatsapp ou Messenger a cada mês.

“Investimos bilhões de dólares em segurança, o que afetou a nossa rentabilidade. Tomamos medidas que reduziram o envolvimento no WhatsApp para impecdir a desinformação, e reduzimos os vídeos virais no facebook por mais de 50 milhões de horas por dia”. Confira:

“A medida que fazemos progressos nestas questões sociais, também precisamos entregar novas experiências que melhorem significativamente a vida das pessoas”.

Novidades

Segundo a empresa americana, a ideia é usar o aplicativo como centro da experiência social do usuário de mais formas.

“Vamos aumentar os pagamentos no WhatsApp em mais alguns países”, salientou Mark. O compartilhamento privado em grupos e “status” vai ser mais central para a experiência do usuário.

Também será criado uma espécie de ‘rede social’ no WhatsApp, onde empresas criaram contas para aumentarem a interação de uma ‘nova forma’ com o público. Todas as novidades devem ser incluídas ainda este ano.

