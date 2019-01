Fim da linha para o açaí: o novo doce da moda é o chocolate cor de rosa

Reconhecido no mundo como a grande tendência para este ano, o chocolate rosa chegou nesta quinta-feira (31) às lojas do Brasil.

Apresentado como uma intensa experiência sensorial, o chocolate ruby foi descoberto pela empresa suíça Barry Callebaut, uma das maiores processadoras de cacau do mundo.

O ruby adiciona uma quarta geração à categoria dos chocolates, dividindo espaço com as versões ao leite, branco e amargo. Os grãos do cacau que dão origem ao chocolate rosa são encontrados exclusivamente na Costa do Marfim, no Brasil e no Equador.



LEIA MAIS:

Fãs surtam com a entrada de filmes do High School Musical no catálogo da Netflix; veja reações

Segundo a Callebaut, o ruby não é amargo nem leitoso. Devido às suas características particulares, o cacau deixa o chocolate naturalmente rosa e com gosto intenso, sem adição de aromas ou corantes.

O produto já foi premiado nos Estados Unidos e no Oriente Médio.

Durante a ISM 2019, a maior feira mundial de doces, que terminou nesta quarta-feira (30), na Alemanha, a Barry Callebaut anunciou 11 novas parcerias com empresas que lançarão produtos à base do ruby.

A última criação de chocolate ocorreu há 80 anos, quando a multinacional Nestlé inventou a versão branca do doce.