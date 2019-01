Astrônomos descobrem 'embrião' de planeta no Sistema Solar

O Observatório Astronômico Nacional do Japão encontrou um corpo celestial com 1,3 quilômetro de diâmetro no limite do Sistema Solar.

O objeto era desconhecido da ciência até agora, de acordo com o estudo publicado na revista especializada Nature Astronomy.

Segundo o trabalho científico, acredita-se que este corpo é uma evidência de um estágio crucial na formação de planetas.

Ko Arimatsu / National Astronomical Observatory of Japan

Os cientistas descobriram o objeto celeste com recurso dois pequenos telescópios. O corpo foi encontrado além da órbita de Neptuno, na Cintura de Kuiper.

Com a importante descoberta, acredita-se que o objeto represente os remanescentes da formação do Sistema Solar há cerca de 4,6 mil milhões de anos.

LEIA TAMBÉM: