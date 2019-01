Apple prepara IOS 13 com modo noturno e revolução no próximo Iphone

O próximo iPhone 11 deve surpreender os usuários. O aparelho deve contar um sistema de câmera tripla e potencialmente USB-C, de acordo com informações da Bloomberg.

Segundo o site, também poderíamos ver a linha do iPhone 2020 usando sistemas de câmera 3D a laser. Confira uma projeção:

Just shared a few new details regarding yesterday #iPhoneXI prototype with my Friends over @compareraja. Hit the following link to learn more -> https://t.co/TKF1tK3cXo pic.twitter.com/kTgqYwcLNF

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 16, 2019