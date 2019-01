Para concorrer com a Netflix, Apple deve lançar serviço de streaming em abril

A Apple, gigante americana, deve lançar em breve um serviço de streaming. De acordo com os rumores, o novo produto comercial deve ser liberado no mês de abril.

Uma informação disponibilizada na versão beta do novo IOS gerou ainda mais força na notícia, de acordo com o jornal do The Information.

Ainda não está claro quanto o serviço deve custar. No entanto, a empresa da maça já teria assinado no com diversos produtores e criadores de conteúdo.

No mesmo período, a Disney também deve lançar o seu serviço de streaming, conhecido até agora como Disney+.

Sem dúvida, a implementação de duas novas opções (de empresas gigantes) devem movimentar o mercado de streaming (Netflix que se segure).

LEIA TAMBÉM: