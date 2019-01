Os signos do zodíaco que sempre desconfiam de traição

Determinados signos do zodíaco possuem alguns traços que os fazem mais propensos a cair na desconfiança e paranoia – algo extremamente complicado quando o assunto são os relacionamentos.

Confira os signos que sempre acham que estão sendo traídos:

Áries

Os arianos são muito competitivos e estão sempre desconfiados de que alguém pode roubar o seu lugar. Podem criar histórias fantasiosas na sua cabeça e serem injustos com os parceiros.

Os homens arianos possuem essa caraterística muito mais forte do que as mulheres do mesmo signo.

Câncer

Os cancerianos podem ter quedas repentinas na autoestima. Eles possuem um lado emocional complexo e profundo e, por vezes, se sentem inseguros e se autodepreciam. Demonstram a desconfiança de duas formas: explodindo de raiva ou sentindo muita tristeza.

Touro

O taurino é possessivo por natureza e, em qualquer sinal pequeno de instabilidade na relação, podem começar a achar que estão sendo traídos. Geralmente interpretam as coisas da forma equivocada.

Virgem

Apesar de ser genial, o virginiano também possui uma autoestima que nem sempre está nas alturas. Como são extremamente controladores, os virginianos podem desconfiar do parceiro quando percebe que já não consegue influenciá-lo.

Capricórnio

Assim como o ariano, o capricorniano também tem um lado muito competitivo e pode se sentir ameaçado se acha que está ficando em segundo lugar na vida de alguém.

Sua vontade de ser o melhor em tudo pode aumentar sua paranoia e insegurança quando as coisas não acontecem como ele planejava.