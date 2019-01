Nasa divulga fotos incríveis da aurora boreal vista do espaço

A Nasa (National Aeronautics and Space Administration) divulgou fotos do fenômeno aurora boreal vista do espaço sideral.

As imagens foram compartilhas no Twitter nesta segunda-feira (29). É possível ver o fenômeno de cima e tamabém da Terra.

A aurora boreal é um acontecimento óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre.

Elas foram tiradas da Estação Espacial Internacional, o laboratório de classe mundial orbitando a 250 milhas acima da terra. Confira:

Being able to see the #auroraborealis from orbit aboard @Space_Station = Indescribable!

Being able to share the #auroraborealis from earth with my wife Rebecca = Priceless! pic.twitter.com/1s5VqGZC6A

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) January 29, 2019