Google apresenta novo design para o aplicativo do Gmail

O Google lançou uma nova interface para a versão desktop do Gmail em abril do ano passado. Agora a empresa anunciou que o novo design finalmente chegará ao aplicativo de e-mail.

Com uma atualização que será lançada nas próximas semanas para o aplicativo iOS e Android, a versão para celular do Gmail receberá várias novidades que já existem na versão da web e que facilitarão a vida dos usuários.

Para começar, há uma mudança na interface que agora ficará mais branca, com algumas cores que ajudam a distinguir elementos importantes.

Como você pode ver a barra vermelha desaparece da parte superior para abrir caminho para uma barra de pesquisa, alguns botões são alterados e a caixa de entrada é dividida em social, promoções e atualizações, embora haja opções de configuração para modificar a interface com as preferências dos usuários.

New year, new look. Learn more about our updated design, including features to quickly view attachments and easily switch between personal and work accounts → https://t.co/bt10EUVutd pic.twitter.com/nR2d7DQ8cx

— Gmail (@gmail) January 29, 2019