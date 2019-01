Como acabar com a monotonia de cada signo no relacionamento

Todo tipo de relacionamento pode cair na rotina e acabar se tornando um pouco monótono. No entanto, muitas vezes esta situação pode ser revertida com gestos simples.

Confira como tirar cada signo da monotonia no relacionamento:

Áries

O ariano precisa de momentos que acelerem seu coração e essa não é uma tarefa tão complicada. Uma nova experiência, aventura ou simplesmente deixar que a sua criança interior tome conta podem ajudar a manter a paixão mais emocionante e especial.

Touro

Novas sensações e prazeres costumam tirar o relacionamento da rotina para este signo. Além de poder usar a sensualidade e sexualidade para alcançar seu objetivo, é possível apostar em experiências que envolvam diversão, gastronomia e momentos em que o casal possa construir juntos momentos significativos e bonitos.

Gêmeos

O geminiano se sente estimulado com gestos que sejam espontâneos e carinhosos. Eles ficarão felizes se você lembrar de algum interesse deles para planejar um momento juntos ou simplesmente expressar seu amor com criatividade – seja por cartas, músicas, etc.

Câncer

O coração do canceriano é surpreendido quando a pessoa demonstra seu carinho com confiança e sem medo de compromisso. Expressar interesse em conhecer sua família, amigos ou um gesto que consolide a relação ainda mais, pode ser muito significante para este signo.

Leão

O leonino gosta de ser mimado. Você pode caprichar ou até fazer isso de forma divertida – dedicando uma música no karaokê, cuidando dele ou dando uma presenteando.

Virgem

O virginiano gosta de se sentir impressionado pela pessoa que o parceiro é ou se tornou. Por isso, revelar um lado que ele ainda não conhecia e não ter medo de se esforçar e expressar suas qualidades pode fazer com que ele sinta entusiasmo novamente.

Libra

O libriano gosta de viver coisas novas e flertar, mas ao mesmo tempo precisa reafirmar seus sentimentos constantemente. Portanto, para deixar a monotonia do relacionamento de lado, é preciso relembrar a atmosfera dos primeiros encontros e mostrar que está ali para conquistá-lo.

Escorpião

O escorpiano gosta de entrega e intensidade. Dessa forma, a monotonia do relacionamento é quebrada quando ele passa momentos de qualidade e conexão com o parceiro. Situações que reafirmem desejo e confiança entre o casal são ideais.

Sagitário

O sagitariano muda de estado de ânimo de acordo com o lugar em que está. Viagens ou simplesmente se divertir em um lugar novo podem ajudar a sair da rotina com este parceiro.

Capricórnio

Os relacionamentos deste signo podem cair na monotonia sem que eles percebam. Por isso, ele precisa da iniciativa do parceiro para reviver a paixão. Para o capricorniano tudo fica mais simples quando é possível relaxar, aproveitar o outro e ter um momento de cumplicidade.

Aquário

O aquariano se sentirá especial fazendo uma atividade de casal que não seja tradicional ou rotineira. Com este signo é possível deixar a criatividade ganhar asas.

Peixes

O pisciano se importa com a conexão do casal. Portanto, ele gosta de se desligar do mundo lá fora e ter momentos profundos a dois. Este signo pode sair da rotina com qualquer atividade, mas desde que ele e o outro se dediquem apenas ao relacionamento.