Água com limão: 15 benefícios que faz dela a melhor bebida detox para o jejum

O limão é um alimento que tem excelentes propriedades para temperar receitas, dar um toque especial às bebidas e também protagonizar remédios naturais.

Muitas pessoas se beneficiam desta fruta cada manha, ao repetir o ritual de beber em jejum um copo de água com o sumo de um limão recém-espremido.

O limão contém muitos ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, que estimulam a salivação e aliviam a sede mais que a água. Essa é a razão por que a maioria dos refrigerantes é ácido.

Os especialistas do Edinson Institue of Nutrition elencam os 15 benefícios de tomar água morna com limão espremido todos os dias em jejum.

Estes são os 15 benefícios de tomar água morna com limão em jejum

Hidrata o organismo, de modo que prove eletrólitos para o organismo Combate a constipação Melhora a qualidade da pele Facilita a digestão e melhora o transito intestinal Reforça o sistema imunitário Diminui o risco de infecções urinárias Equilibra o PH do corpo, aumentando a imunidade Ajuda a recuperar-se depois do exercício físico Previne a dor articular e a gota Melhora o controle de glicose sanguínea Limpa os rins, fígado e vesícula Suco do limão com agua morna é um ótimo remédio popular para problemas de pele como acne, manchas negras e alergias. A solução ajuda na perda de peso, melhora o funcionamento do sistema digestivo e acelera o metabolismo Além de serem ricos em vitamina C, ainda possuem quantidade significativas de potássio, cálcio, fosforo e magnésio Ajuda a combater resfriados e a gripe