Tecnologia: Erro grave afeta segurança do FaceTime da Apple

Foi detectado um erro grave no aplicativo de chamada de vídeo FaceTime da Apple. O problema afeta a função de videochamadas em grupo (Group FaceTime).

O bug permitiu que qualquer pessoa ligasse para um telefone ou Mac e ouvisse antes mesmo que a outra pessoa atendesse.

O site The Verge conversou com a Apple e eles disseram: "Estamos cientes desse problema e identificamos uma solução que será lançada em uma atualização de software no final desta semana."

No entanto, devido a magnitude, a Apple desativou temporariamente seu recurso Group FaceTime no iOS e no macOS para corrigir a falha de segurança.

LEIA TAMBÉM: