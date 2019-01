Salário mínimo: Quanto dinheiro sobra na carteira depois de satisfazer as necessidades nutricionais básicas?

No Brasil o salário mínimo tem crescido gradualmente e em 2019 chegou a R$998 mensais. Porém, será que o valor é suficiente para satisfazer as necessidades nutricionais básicas?

Pesando nisso, um estudo do site Picodi decidiu examinar os preços de 8 grupos alimentares universais em 52 países e confrontá-los com o salário mínimo em respectivos países. O resultado demonstrou as diferenças no poder aquisitivo em diversos lugares no mundo.

Preços dos produtos alimentares básicos

Para efeitos do relatório, foi criada uma lista dos produtos exemplar que consiste de 8 categorias de produtos alimentares universais: pão, leite, ovos, queijo, carne, frutas, arroz e legumes.

Apesar de ser uma lista básica, são os produtos que constituem a base nutricional para uma pessoa adulta por um período de um mês.

No Brasil, o valor que uma pessoa precisa pagar para garantir a satisfação das necessidades alimentares básicas é de R$289.51 (em média). Os produtos e os seus preços médios no Brasil:

Leite (10l) — R$31.40

Pão (10 un., cada uma de 500g) — R$55.70

Arroz (2.5kg) — R$5.33

Ovos (20 un.) —R$9.70

Queijo (1kg) — R$25.16

Carne (6kg) — R$ 108.18

Frutas (6kg) — R$108.18

Legumes (8kg) — R$28.12

A relação entre os preços de comida e o salário mínimo

Considerando os preços de comida no Brasil, as despesas em produtos nutricionais básicos constituem 31.5% do salário mínimo, o que coloca o Brasil no lugar 31 na lista de 52 países que foram examinados.

De acordo com o ranking, as melhores condições referentes ao salário mínimo se encontram na Austrália, Irlanda e Reino Unido. Levando em consideração os preços locais, os cidadãos com a remuneração mínima vão gastar apenas 7% do seu salário para satisfazer as necessidades alimentares básicas.

Os cidadãos das Filipinas e Nigéria que recebem remuneração mínima nos seus países enfrentam as piores condições econômicas em relação aos gastos em comida. O custo da alimentação básica por um mês consome 81.3% do salário mínimo dos filipinos, enquanto na Nigéria o custo dos mesmos produtos excede 2 vezes o valor oferecido na remuneração mínima oficial. Confira: