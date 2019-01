Renault Kwid 2019 será lançado em abril; veja fotos do principal rival do Mobi e do Up

A marca francesa lança no Brasil a versão do Kwid com pegada mais jovem e livre. O Kwid Outsider 2019 terá linhas mais sofisticadas com a intensão de entregar uma experiência SUV.

O carro foi remodelado esteticamente tanto no interior como no exterior, mantendo os mesmo atributos técnicos do antecessor.

A Renault não divulgou a data exata do lançamento do Kwid Ousider, mas deve ser em abril. O preço da nova versão tampouco foi divulgado.

Veja as fotos do Renault Kwid 2019