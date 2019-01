Nasa divulga imagens incríveis do gigantesco 'asteroide apocalipse'

A Nasa divulgou recentemente novas imagens incríveis do gigantesco Bennu, conhecido também como 'asteroide apocalipse'.

O asteroide é um monstro de 500 metros de largura que ganhou seu apelido porque há uma chance muito pequena de nos atingir.

As fotos foram obtidas pela sonda OSIRIS-Rex, que está em órbita, de acordo com informações do jornal Metro UK. Confira:

Nasa / Goddard / Universidade do Arizona / Lockheed Martin

Tem uma chance de atingir o planeta entre os anos de 2175 e 2199. Para ter mais dados, o Osiris-Rex chegou a Bennu no início de dezembro e tentará coletar amostras da rocha.

Bennu é tão grande quanto cinco campos de futebol e pesa cerca de 79 bilhões de quilos, o que é 1.664 vezes mais pesado que o Titanic.