Google promove seu celular trolando câmera do iPhone

O Google tem feito várias medidas para promover a câmera do Pixel 3. O aparelho é um dos destaques da empresa americana. Como estratégia, a marca decidiu enfrentar a Apple. Eles usaram o iPhone XS para fazer uma comparação.

Marvin Chow, vice-presidente de marketing e produtos do Google, por meio de sua conta no Twitter compartilhou a seguinte imagem:

Night Sight on Google Pixel3 — pretty much speaks for itself 💥 #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq

— marvin chow (@theREALmarvin) January 27, 2019