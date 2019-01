Chá de hibisco para emagrecer: veja os benefícios e por que ele é uma boa escolha para perder peso

O chá de hibisco, também conhecido como Rosella o Hibiscus, ajuda a desinchar o corpo e a queimar gorduras em poucos dias, ele ainda ajuda a emagrecer e acelera o metabolismo, graças às suas ações termogênicas.

Isso é o que diz o endocrinologista Alfredo Curym do Spa Posse do Corpo, do Rio de Janeiro. Segundo ele, esses são os benefícios de inserir o chá de hibisco na rotina.

Benefícios do Chá de Hibisco

Acelera o metabolismo

Tem propriedades diuréticas

É calmante e digestivo

Também funciona como laxante suave

Possui ação antioxidante, devido à presença de flavanoides

Forma de preparação: o Dr. Cury sublinha que o chá deve ser feito por infusão. Portanto, esquente a água até ferver. Adicione as folhas secas de hibisco e deixe a preparação repousar de 5 a 10 minutos antes de tomar.

Chá de hibisco para emagrecer

Apesar de ser um chá de propriedades ótimas para perder peso, o doutor Cury aconselha ir a um nutricionista para desenvolver um plano alimentar específico com seus objetivos e fazer atividades físicas rotineiramente.