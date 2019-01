Estes são os 5 benefícios para a saúde de comer brócolis diariamente

Previne a catarata, os danos da radiação UV e melhora o sistema imunológico

A vitamina C é o principal fator aqui. Ela é antioxidante, protege a saúde dos olhos e aumenta as defesas do organismo. E o brócolis é extremante rico neste nutriente, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) 100g de brócolis cozido contêm 95% da necessidade diária de um adulto.

Melhora a circulação sanguínea e desintoxica o organismo

A vitamina C também trabalha ativamente na regulação da pressão sanguínea, isso é importante para a melhorar a circulação. Outro nutriente que desempenha papel importante é a vitamina E, que ajuda a dar elasticidade aos vasos sanguíneos.

Não contém gordura, nem colesterol e possui uma boa quantidade de proteínas

O Brócolis é também boa fonte de fibras e contém uma quantidade boa de proteínas ara um vegetal. Ele ainda contém uma boa quantidade de carboidratos (4,4g) de liberação lenta, é um ótimo alimento para pessoas que praticam atividade física.

Evita infecções como a acidez e o helicobacter pilori

Esta bactéria é uma das responsáveis pelo surgimento de úlceras. Comer vegetais, alimentos frescos e pouco condimentados, combate esse tipo de inflamação e acidez.

Reduz o risco de sofrer derrames cerebrais e inflamação crônica

O Brócolis é um alimento que combate diversos tipos de inflamações, artrite e artrose. Tudo isso graças à grande quantidade de enxofre, vitamina C e aminoácidos. Ele também auxilia na a eliminar os radicais livres na e toxinas presentes na corrente sanguínea, como o ácido úrico.

