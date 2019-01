Fundação italiana vai criar o Wikipédia da comida

A fundação italiana FICO, de Bolonha, que se ocupa de educação alimentar e sustentabilidade, criará uma "wikipédia da comida". O arquivo permanente de conteúdos e informações sobre comidas, educação alimentar e ambiental, será acessível para estudos e pesquisas voltadas para instrução e formação.

O projeto foi apresentado na última terça-feira (22), em Bolonha, pelo presidente da fundação, Andrea Segrè, e pelo diretor geral, Alessandro Bonfiglioli, juntamente com o coordenador científico, Duccio Caccioni, além dos primeiros parceiros do projeto, os especialistas do Politecnico de Milão – Creative Industries Lab, que formaram a curadoria da "Fondazione FICO Docet", um ciclo de lições que acontecerá entre 12 de março e 23 de julho.

A "Digital Foodpedia" contará com uma sala virtual permanente de formação, uma enciclopédia em vídeo rica de conteúdos "on demand" para estudantes, apaixonados e profissionais agro-alimentares e da sustentabilidade. A iniciativa oferecerá 500 horas de formação gratuita sobre alimentos, que a fundação disponibilizou para seu primeiro ano de atividade. Entre as ideias a serem implementadas, também está a primeira edição do concurso de projeção de etiquetas inovadoras no setor agroalimentar italiano.