Este é o TOTW 19; Confira a seleção dos melhores do final de semana para o FIFA 19

Toda semana a EA Sports lança para o modo de jogo Ultimate Team, do FIFA 19, uma seleção dos melhores do final de semana. A seleção adiciona ao modo jogo cartas atualizadas dos jogadores que se destacaram pelas partidas dos seus times na vida real.

Estamos na rodada 19 do Team of The Week (TOTW), e os destaques firam por conta dos dois atacantes do PSG, Cavani e Mbappé que comandaram a vitória do time parisiense por 4 a 1 no campeonato francês.

Outra participação de destaque é de Luca Modric do Real Madrid, que também venceu bem pela La Liga. O único brasileiro da lista é o atacante Tiquinho Soares, do Porto, que está no banco de suplentes.

Este é o TOTW 19, para o Ultimate Team do jogo FIFA 19

Reprodução/ EA Sports

Este é o time de reservas da seleção da semana 19 do TOTW para FIFA 19