Tecnologia: Versão do WhatsApp para Web ganha novo recurso

O WhatsApp lançou recentemente uma nova atualização para o WhatsApp Web, conforme revelou o site especializado Wabetainfo. A atualização traz novas melhorias e correções de segurança, mas também ajustou um novo recurso que estava em desenvolvimento.

O Picture in Picture está disponível atualmente para vídeos hospedados em várias plataformas. No entanto, o WhatsApp para Desktop deve suportar esse recurso na próxima atualização futura.

✅ WhatsApp is rolling out the Picture in Picture feature for WhatsApp Web!

Watch YouTube, Facebook, Instagram and Streamable videos using PiP on WhatsApp Web today!https://t.co/XFvObzxYDt

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2019