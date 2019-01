PUBG começa a testar versão gratuita para enfrentar Fortnite

A empresa PUBG começou a testar uma versão gratuita para enfrentar o popular Fortnite, de acordo com informações do site The Verge.

O jogo PUBG Lite foi projetado para oferecer o popular estilo Battle Royale é pode rodar em um hardware menos potente.

A versão é uma chance para a PUBG competir com seu maior concorrente, o Fortnite, que tornou-se uma sensação internacional.

PUBG starts testing free version to better take on Fortnite https://t.co/4Nxi0ZeghE pic.twitter.com/Ox5om8VTRt — The Verge (@verge) January 26, 2019

Haverá uma equipe desenvolvedora dedicada para a versão gratuita que funcionará com conteúdo exclusivo, incluindo mapas e outros recursos.

Por enquanto, a versão beta só está disponível na Tailândia, que a empresa usará como um caso de teste para decidir se vai expandir para mais regiões.

