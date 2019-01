Os signos do zodíaco que nunca esquecem uma decepção amorosa

Superar uma decepção amorosa não é uma tarefa fácil para ninguém. No entanto, alguns signos do zodíaco costumam levar consigo essa dor durante muito tempo.

Confira os signos que nunca esquecem uma decepção amorosa:

Áries

Ele é forte e cheio de atitude, mas não consegue lidar com as coisas quando elas não acontecem da forma que eles sonhavam e desejavam. Pode parecer que ele nunca se arrepende ou se deixa abater, mas esse signo costuma carregar o desapontamento amoroso pela vida especialmente se ele sentir que têm uma parcela de culpa.

Touro

O taurino sempre leva tudo de uma maneira muito pessoal e suas expectativas são extremamente altas. Por isso, as decepções acabam se transformando em “fracassos” para eles, sendo levadas tão a sério e internalizadas que acabam acompanhando os taurinos por muito tempo.

Virgem

O virginiano também é forte, mas ele se sente profundamente defraudado quando é desapontado. Eles não conseguem lidar muito bem com ataques, críticas e situações que fogem do seu controle. Este signo pode até não demonstrar, mas tudo isso faz com que ele se traumatize um pouco e demore muito superar. O virginiano também costuma não esquecer o desapontamento para evitar que ele se repita.