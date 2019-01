O signo do zodíaco que pode reavaliar seus relacionamentos esta semana

Um dos signos mais inteligentes e curiosos, mas também o mais dual e inconstante, pode passar por um período de reavaliação dos seus relacionamentos esta semana.

Já imagina de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Quem pensou no geminiano, acertou! Especialmente na próxima terça-feira, este signo do zodíaco terá um dia voltado aos seus relacionamentos e é possível que discussões com o parceiro ocorram.

Além disso, eventos e opiniões podem colocar um “ultimato” em uma relação com um amigo.

Será o tempo de reavaliar suas relações e pensar se algumas delas estão valendo realmente a pena ou não. Sua percepção pode mudar e uma reflexão profunda pode fazer com que você descubra novos caminhos ou fatos sobre si mesmo.

De todas as maneiras, isso nem sempre significa um ponto final, mas sim uma etapa de mudança que pode fazer determinadas relações se consolidarem ainda mais na sua vida. O conselho é refletir bastante e não agir de maneira impulsiva.