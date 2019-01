Horóscopo semanal: As previsões para os signos do zodíaco na última semana de janeiro

Janeiro está chegando ao fim, mas as previsões astrológicas para os signos do zodíaco ainda podem surpreender. Confira:

Áries

Semana de muitas energias positivas em torno da sua vida profissional e muita sorte nos negócios. Pode haver assinaturas de contratos ou uma promoção, apenas tente não se gabar para que seu sucesso não seja minimizado com más vibrações.

Uma viagem poderá surgir em fevereiro. Você sabe de uma gravidez na sua família. Não fique com ciúmes do seu parceiro. Os solteiros vão encontrar pessoas compatíveis. Você terá sorte com os números 14, 32 e 56.

Mudar de casa pode fazer as energias fluírem ainda mais, então se você planeja se mudar, deve fazê-lo o mais rápido possível.

Touro

Você terá algumas preocupações sobre questões familiares, lembre-se de que você é o pilar da sua família, mas não deixe que os problemas dos outros o afetem. Mudanças importantes estão chegando no seu trabalho, então tente ter uma boa relação com os seus chefes.

Na terça-feira você terá toda a sorte do seu lado para assinar contratos. Solteiros terão muita compatibilidade com Escorpião ou Capricórnio. Tenha muito cuidado com acidentes de trânsito.

Você está no momento de se renovar completamente. Qualquer plano de um novo negócio será muito bem sucedido.

Gêmeos

Você terá sorte com os números 09, 21 e 33. É preciso ser positivo e aplicar a lei da atração em assuntos relacionados ao trabalho. Cuidado com os problemas nervosos e remédios sem receita médica.

Você se sentirá um pouco nostálgico por um amor que não está mais ao seu lado, busque a paz. Evite assinar documentos nos dias de hoje ou avalie muito bem antes de fechar qualquer contrato.

Você será convidado para um casamento ou um batismo. Não pare de estudar, procure um curso para os fins de semana que possa ajudá-lo com seu trabalho.

É possível que este seja um momento de muitos processos, apenas tente não se envolver em brigas sem sentido, especialmente no seu local de trabalho.

Câncer

Existem alguns problemas com o seu parceiro, mas é preciso manter a calma e evitar ser dramático. Serão dias de muita sorte em tudo relacionado a questões de trabalho, aproveite a oportunidade para conversar com seus chefes e até pedir um aumento.

Você terá sorte com os números 00, 21 e 34. Dívidas serão pagas e é preciso começar a economizar. Tente fazer uma viagem para renovar suas energias.

Tenha cuidado com problemas de audição ou visão, tente ir ao médico. Serão dias positivos para conhecer pessoas e algumas delas podem ser muito importantes para o seu progresso no trabalho. O canceriano solteiro deve aproveitar sua sorte no amor.

Leão

Muitas energias positivas circulam em seu ambiente de trabalho e este é o momento para tentar obter a posição que você quer ou empreender no negócio que você tem em mente.

Você sempre busca a independência e isso estará ainda mais forte. Ainda assim, são dias para se apaixonar novamente e seus signos mais compatíveis são Áries, Sagitário ou Capricórnio.

Tenha cuidado com problemas de estômago ou intestino, tente manter uma dieta saudável e exercícios para melhorar sua saúde. Um amigo te convidará para um casamento. Você terá sorte com os números 09, 16 e 23.

Alguns contratempos financeiros podem ocorrer, mas não se preocupe porque tudo vai dar certo. Tente não fazer dívidas ou pedir um novo cartão de credito, pois para isso é melhor esperar até fevereiro.

Virgem

É hora de administrar seu tempo para usá-lo em questões de trabalho ou novos projetos. Haverá uma mudança importante em seu trabalho, então tente manter a calma e ter tudo em ordem.

Evite dramas em seu relacionamento e tente ser mais flexível com a pessoa que ama. Você terá sorte com os números 23, 41 e 56. Tenha muito cuidado com roubos nas ruas.

Uma surpresa muito importante no campo profissional pode fazer você achar está saindo perdendo, mas o sucesso virá. Grandes projetos chegarão.

Libra

Momento ideal para uma transformação completa em sua vida, apenas tente filtrar melhor as suas amizades.

Não brigue mais com seu parceiro, lembre-se de que seu signo tende a piorar ainda mais as situações. Um novo animal de estimação poderá conquistar o seu carinho.

Não negligencie sua saúde. Um familiar próximo precisará da sua ajuda. Lembre-se de ajudar os outros sempre que puder, pois isso volta para você de forma positiva.

Seus números da sorte são 18, 32 e 70. Serão dias de grande criação artística e pessoal. Nos amor você finalmente encontra alguém especial. Tente deixar todos os ressentimentos para trás, só assim a felicidade poderá acompanhá-lo.

Escorpião

Você tem a oportunidade de mudar de emprego e crescer mais economicamente. Não estrague bons momentos com seu parceiro por causa de inveja ou mal-entendido, lembre-se que sua personalidade é muito forte e isso afeta seu relacionamento.

Você terá sorte com os números 21, 34 e 50, tente combiná-los com sua data de nascimento. É preciso ficar mais perto de sua família e oferecer apoio.

Seu signo tem uma energia sexual muito poderosa. No entanto, você deve ter cuidado relacionamentos tóxicos e traição.

Tente não tomar decisões precipitadas em qualquer aspecto de sua vida nos próximos dias. É preciso esperar que suas energias se acalmem. Se controle para evitar problemas no local de trabalho.

Sagitário

Esta semana você poderá ser perturbado por alguns problemas pessoais. Lembre-se que o poder de afastar toda negatividade está em você e, para isso, é preciso se concentrar nas coisas desejadas e na paz.

É necessário gastar mais energia para não se sentir estagnado. Um dinheiro extra pode chegar e ser usado para pagar uma dívida. Você deve sempre ser discreto com seus planos para não atrair a energia negativa.

Não brigue mais com seu parceiro; se abra e discuta melhor suas preocupações. Você terá sorte os números 27, 43 e 80. Sua maior compatibilidade no amor será com os signos de Capricórnio, Áries e Leão. Assuntos de viagens e negócios serão exitosos.

Capricórnio

A sorte sorri para você e boas notícias relacionadas ao trabalho ou a novos projetos serão recebidas. Apenas tente não falar sobre isso até que tudo seja concretizado.

Não fique mais sobrecarregado com os problemas de casal. Lembre-se que às vezes é melhor dar um tempo para descobrir se ainda existe felicidade entre vocês. Cuide de dores nas costas ou no pescoço e alivie o stress com o exercício.

Você terá sorte com os números 05, 44 e 61. Um dinheiro que você não esperava ajudará a pagar uma dívida do passado.

Você estará mais envolvido em questões políticas dentro da sua comunidade. Tente controlar sua natureza impulsiva, porque isso faz você falhar em alguns projetos.

Aquário

Dias para se renovar completamente e resolver seus problemas pendentes. Cuide de dores de estômago ou ossos. Um amigo lhe oferece um negócio que pode trazer muita renda.

Pare de procurar problemas onde eles não existem. Você terá sorte com os números 01, 34 e 51.

Dê mais atenção a uma pessoa querida que estará um pouco doente nos próximos dias. É preciso ser muito cuidadoso em questões de negócios e ao assinar documentos. A sorte estará do lado dos solteiros e daqueles que desejam começar uma família.

Peixes

Semana de prosperidade e de realizar com sucesso alguns projetos e negócios pendentes. Às vezes seu signo é impulsivo e controlador com o parceiro. É preciso controlar esse aspecto de sua vida para ser feliz.

Você terá sorte com os números 08, 31 e 90. Um novo amor do signo de Virgem ou Escorpião pode ser muito compatível e terminar em um relacionamento sério.

Você terá mais comunicação com seu anjo da guarda e isso ajudará a guiar melhor a sua vida. Serão dias para crescer mais em assuntos pessoais e no amor.