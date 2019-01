Honda CG Titan, 25 anos: Veja fotos e preços da edição especial de aniversário

A moto de passeio mais popular do Brasil chega aos 25 anos com uma edição especial de comemoração. A nova CG160 comemorativa terá decalques negros e dourados com um adesivo especial de aniversário.

A Linha 2019 comemorativa da Titan chega às lojas em setembro deste ano. A principal estrela terá apenas 8 mil modelos vendidos pelo valor de 10.240 reais. Mais abaixo você confere os preços das demais categorias 2019, segundo o portal Ig Carros para São Paulo.

Preços da linha comemorativa Titan 2019

CG 125i Fan; Preto, Vermelho : R$ 7.161

CG 125i Cargo, Branca: R$ 7.165

CG 160 Fan Cargo: R$ 9.035

CG 160 Start, Vermelho e Preto: R$ 8.030

CG 160 Fan; Preto, Vermelho e Cinza Metálico: R$ 9.035

CG 160 Titan: Azul Perolizado, Vermelho e Prata Metálicos: R$ 10.241

