5 formas de induzir o corpo a queimar gordura e acelerar o metabolismo

Alimentos ricos em proteína

Alimentos ricos em proteínas podem ajudar o metabolismo durante algumas horas. Isso porque o corpo humano necessita de mais energia para digeri-los. Isso é conhecido como efeito térmico dos alimentos (TEF). Especialistas asseguram que alimentos ricos em proteína aumentam o TEF.

Esse tipo de alimento aumenta a taxa metabólica em 15-30%, algo significativo em comparação com os carboidratos que aumentam entre 5 e 10% e as gorduras que aumentam apenas até 3%. Além disso, proteínas são essenciais para dietas com objetivo de perder peso, pois elas aumentam a saciedade e mantêm a massa muscular.

Boas fontes de proteína: Carne, peixe, ovos, derivados do leite, leguminosas, nozes e sementes.

Alimentos ricos em Ferro, zinco e selênio

Esses três nutrientes desempenham funções diferentes no corpo humano. No entanto, eles atuam em conjunto para o bom funcionamento da tiroide, que regula o metabolismo como um todo. Pesquisas demonstram que uma dieta baixa nestes três elementos pode reduzir a capacidade da glândula de produzir determinados hormônios.

Boas fontes de ferro, zinco e selênio: carne, mariscos, leguminosas, nozes e sementes.

Pimenta

Pimentas da família Capsicum contém uma substância chamada capsaicina que pode acelerar o metabolismo. Uma revisão de 20 estudos revelou que ela pode ajudar o corpo a queimar cerca de 50 calorias adicionais. Para isso seria necessário a ingestão de 135-150mg por dia.

Estudos recentes ainda dizem que a capsaicina pode ser um potente inibidor de apetite. O consumo de 2mg antes das refeições parece reduzir o número de calorias consumidas, especialmente de carboidratos.

Boas fontes: apesar de compreender os pimentões e espécies mais brandas, a capsaicina é responsável pela ardência, então, prefira as pimentas mais avermelhadas e ardidas. Há a famosa escala Scoville que mede a quantidade de capsaicina.

Cacau

O cacau faz parte do doce mais adorado e também pode ajudar a acelerar o metabolismo. Estudos com ratos de laboratórios demonstraram que extratos de cacau podem promover a expressão de genes que estimulam o uso de gordura para obter energia. Isso acontece especialmente com ratos alimentados com dietas altas em gorduras ou calorias.

Sugestão: prefira versões mais naturais. O processamento do cacau pode reduzir a quantidade de substâncias benéficas.

Vinagre de maçã

Vários estudos em animais provaram que o vinagre é particularmente útil para aumentar a quantidade de gordura queimada para obter energia. Em um estudo, ratos de laboratório que receberam vinagre, demonstraram aumento da enzima AMPK, responsável pelo aumento do metabolismo da gordura.

Um estudo administrou quatro colheres de chá (20ml) de vinagre de maçã a um grupo de pessoas que passaram a comer 275 calorias menos durante o resto do dia. Se você deseja provar os benefícios do vinagre, tome cuidado e não passe das 30ml diária.