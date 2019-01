Suco detox de gengibre e alho: receita é rica em antioxidantes e tem ação antibacteriana

O gengibre é o alimento ideal para perder peso rapidamente. Isso é comprovado por um estuda do Centro Médico da Universidade de Maryland.

Ele não somente te ajudará a emagrecer como também aumenta a imunidade e a perder barriga. Consuma esta bebida por um mês todos os dias pela manha para ver mudanças significativas na saúde.

O gengibre é uma raiz que combate vários sintomas da gripe e também aumenta as defesas do organismo pelas grandes quantidades de vitamina B6 e vitamina C. A Laranja aporta uma carga adicional de vitamina C e o alho adiciona um extra de antioxidantes, responsáveis pela manutenção da imunidade e também contém propriedades bacterianas.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar balanceado e uma dieta saudável. Perder peso não precisa ser um martírio. Aproveite a receita.

Suco detox de gengibre e alho tem ação antibacteriana; veja receita

Ingredientes

3cm de gengibre

Uma laranja pequena

Um dente de alho

Água

Preparação: Descasque a laranja, misture com os demais ingredientes e bata no liquidificador. Beba em jejum. De preferência, bata a laranja com o bagaço, não só o suco. É no bagaço que você encontra as fibras da fruta. Sem ele, você está apenas consumindo açúcares simples.