Os signos que terão o fevereiro de 2019 mais positivo do zodíaco

Estamos prestes a começar o segundo mês de 2019, uma fase que promete surpresas para todos os signos, mas será um período de muito positivo para dois sortudos do zodíaco.

Confira se você está na lista:

Gêmeos

Mais brilho, alegria e otimismo estão reservados para o fevereiro dos geminianos. Ainda assim, é preciso ter cuidado já que tudo neste período tende a ser mais intenso. Sua confiança e poder de tentar coisas novas serão potencializados e essa energia extra pode trazer muitas coisas boas para a sua vida amorosa e no trabalho. Este momento será de renovação, mas você também pode se assustar um pouco com a clareza que enxergará as coisas ao seu redor.

Libra

Você sentirá que esse novo mês trará uma maior leveza – como se um peso fosse tirado das suas costas – e poderá experimentar um momento de troca de ares. Tudo pode parecer mais descontraído, mas este também será um momento para o crescimento e expansão do seu ser. É necessário desfrutar desta fase, mas não se esquecer que você está sendo preparado para reavaliar seus relacionamentos em todas as áreas: família, amor e também com você mesmo.