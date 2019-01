Saiba como cultivar uma horta em sua casa

Mexer com a terra traz muitos benefícios à saúde e um deles pode ainda significar economia: cultivar a própria horta. Em meio a tanta correria das grandes cidades, o contato com as plantas permite que as pessoas aliviem o estresse e até melhorem o humor.

Além disso, ter uma horta em casa pode ser uma atividade que sirva de interação entre os membros da família, inclusive as crianças, que passam a entender melhor a importância da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente e do trabalho dos agricultores, além de serem incentivadas a experimentar novos sabores.

O alimento que você mesmo planta é o mais fresco que você pode comer. Além de ser um exercício divertido, a tendência é que quem planta se preocupe em se comer de forma mais saudável.

O que plantar em sua horta

Pexels

Você não precisa ter uma grande área para iniciar uma horta. Qualquer lugar que tenha luz solar direta, independentemente do tamanho, é bom para uma horta. Se você tem pouco espaço, vale plantar até em pequenas jardineiras ou vasos.

Em geral, todas as hortaliças, por exemplo, precisam de 3 horas de sol direto por dia, mas é possível que elas se adaptem a uma iluminação menor. Por isso é recomendado testar em diferentes locais da casa.

Para os iniciantes, é natural que a primeira horta seja de temperos, mas também é possível plantar uma grande variedade de hortaliças em vasos, como folhosas (alfaces e rúculas), raízes (beterrabas, nabos, rabanetes e cenouras), brássicas (repolhos, couves, brócolis), pimentas e tomates, por exemplo. O mais importante é que as pessoas plantem algo que elas gostem de comer, pois a horta deve ter o principal objetivo de fornecer ingredientes frescos para a cozinha.