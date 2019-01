Como cada signo se comporta quando está apaixonado

A forma que você se comporta quando está apaixonado também está relacionada com o seu signo.

Confira aquilo que se transforma na sua personalidade quando o cupido decide te flechar:

Áries

Ele não fica esperando que outros tomem a iniciativa e tentará viver ao seu lado momentos intensos. Quando se apaixona de verdade, varia entre a luxúria e o romantismo. Ele está sempre ansioso para expressar o que sente de uma maneira muito direta.

Touro

Ele tem uma natureza apaixonada e gosta de atrair o outro com a suas qualidades mais fortes. Ainda assim, para eles é difícil dar o primeiro passo. Gosta de uma vida estável e organizada, podendo também ser possessivo. O amor é algo ele leva muito a sério.

Câncer

O canceriano tem um poderoso desejo de “nutrir” as pessoas e dividir carícias. Quando se apaixona, ele se sente responsável pelo seu parceiro e se dedica bastante. É um signo sentimental e romântico, mas sua sensibilidade excessiva pode ser um grande problema. Também costumam ser ciumentos e possessivos.

Leão

O leonino não demora em se apaixonar. Ele tenta atrair o outro de uma forma misteriosa, mas ainda assim costuma deixar suas intenções na cara. Ele é um amante autoconfiante e possui um grande poder de sedução – que sabe muito bem como usar.

Virgem

É um signo tímido que não costuma perseguir o objeto do seu desejo de forma evidente. Mostra sua sensualidade terrena e um forte apetite carnal quando está apaixonado. Seu lado prático e analítico fala alto e ele irá tentar de tudo para agradar seu parceiro.

Sagitário

Amante da liberdade, o sagitariano prefere relações sem muita seriedade ou vínculos emocionais, mas quando se apaixona vive o momento com muita intensidade e paixão. Não pensa no futuro, simplesmente que aproveitar ao lado do outro o que está acontecendo agora.

Libra

Ele gosta de agradar as pessoas e se adapta às necessidades dos outros para que seus relacionamentos sejam sempre harmoniosos. Possui um grande charme e carisma e não hesita em usá-lo para conseguir o que quer.

Escorpião

Gosta de se sentir no controle e ao mesmo tempo quer explorar coisas novas com a pessoa, caprichando na sensualidade e beleza física. Os escorpianos podem ser obsessivos e compulsivos, porque quando estão apaixonados, pensam constantemente no seu parceiro.

Gêmeos

O geminiano gosta de falar sobre sentimentos, mas não necessariamente os manifesta de forma tão clara. Como quase sempre valoriza a amizade acima do amor, é provável que primeiro se aproxime amigavelmente, intelectualmente e só depois dê um passo na “relação”.

Capricórnio

Se apaixonar é uma coisa séria para ele, que costuma ser intenso e quer que as coisas tomem um rumo rapidamente. Quando se sente interessado, o capricorniano pode ser objetivo e até tomar a primeira iniciativa.

Aquário

Ele valoriza sua independência e gosta de fazer as coisas do seu jeito, portanto irá tentar comandar o rumo das coisas. No entanto, ele não se entrega fácil e é provável que batalhe para aceitar seus sentimentos, mostrando instabilidade. Quando finalmente se apaixona, nada mais importa.

Peixes

Quando o pisciano se apaixona, ele gosta de compartilhar a intimidade e suas fantasias com o seu parceiro. Torna os momentos muito pessoais e tenta seduzir pelo romantismo. Não vê limites com a pessoa amada e tende a achar sempre que encontrou sua alma gêmea.