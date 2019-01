Primeiro modelo do Toyota Supra 2020 é leiloado nos EUA por preço exorbitante

Anunciado neste início de ano no Salão de Detroit 2019, o Toyota Supra 2020 surpreendeu pelas linhas esportivas e bom preço para o mercado americano.

Considerado como uma das melhores notícias da feira, antes que ele pudesse estrear no mercado, um leilão tomou lugar no B-J’s Auction, em Arizona, Estados Unidos.

O leilão de caridade vendeu a primeira versão do novo supra que estava há mais de 20 anos sem atualizações.

Now THIS is one super Supra! It was an incredible Barrett-Jackson moment when a winning bid of $2.1 MILLION brought the gavel down on the rights to the very first 2020 @Toyota Supra, VIN 20201, to benefit the @American_Heart Association and @Stand4Heroes. pic.twitter.com/cgUbpMdUqv

— Barrett-Jackson (@Barrett_Jackson) January 20, 2019