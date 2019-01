Os signos que mais gostam de surpresas na hora do sexo

Os signos falam muito sobre a sua personalidade, o que poucos sabem, é que eles também podem determinar alguns aspectos da sua vida sexual.

Veja se você entrou para a lista dos signos que mais gostam de surpresas na hora do sexo:

Escorpião

Eles têm uma libido sem limites e gostam de coisas novas ou fora do comum sempre que for possível. Para eles não existe tempo ruim, e seja em um relacionamento sério ou em algo causal, sempre querem aproveitar a oportunidade.

Virgem

Não se deixe enganar pelo exterior inocente e virginal. Sob toda essa fantasia existe um mar de sexualidade e de vontade de arriscar. Os virginianos não se assustam nem com as hipóteses mais loucas quando desejam e confiam em alguém.

Reprodução / Giphy

Aquário

Este signo é muito focado na paixão física e em relações sexuais intensas. Eles gostam de experimentar na cama e muitas vezes são considerados "pervertidos".

Áries

O ariano busca satisfazer todos os desejos do outro, por isso, ele vai querer aprender tudo aquilo que você pode ensinar. Ele é uma espécie de amante intenso que domina, mas também se excita com o prazer do parceiro.

Reprodução / Giphy