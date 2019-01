O que é ‘GB Whatsapp’ e por que se fala tanto sobre ele?

O GB Whatsapp é uma modificação não oficial do popular Whatsapp. Sua popularidade na internet é dada pelos novos recursos que oferece em comparação com a versão original do aplicativo.

Ele funciona para Android e permite que você ative uma segunda conta no mesmo aplicativo. Adicionado a isso, permite instalar temas personalizados, alterar a cor do ícone e evitar a aparência do ícone azul da visão.

Esta e outras várias opções estão disponíveis nesta versão, mas nem tudo é perfeito. O aplicativo é seguro? Embora todos esses recursos sejam impressionantes, você deve ser cauteloso e ter muito cuidado. A razão é que eles podem ser perigosos para os benefícios que oferecem.

Ele é um aplicativo clone do WhatsApp, conforme revelou o site especializado Fayerwayer. Com isso, não é possível verificar a segurança. O roubo de informações pessoais é outra questão que também pode ser considerada.

O app oficial também não reconhece a versão similiar. E fique atento: o WhatsApp pode eliminar sua conta, caso descumpra as políticas da plataforma (como utilizar a versão GB), e acabar ficando em uma situação pior.

