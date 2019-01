Suco detox de gengibre, abacaxi e cúrcuma. Bebida é cheia de benefícios; veja a receita

Esta preparação é totalmente anti-inflamatória, propriedade fornecida pelos três ingredientes. A Cúrcuma é um tempero extremamente popular na Índia e algumas pesquisas a relacionam ao combate do câncer de colón, útero e próstata. É a partir dela que se faz o curry.

A incidência desses tipos de câncer é menor em países que a consomem com frequência. Já o Abacaxi também possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ótimos para combater o processo de envelhecimento. Outro benefício é que ele é rico em vitamina C.

Já o Gengibre é uma das plantas mais fortes no combate a resfriados. Ele também fortalece o sistema imune, e tem ação antibacteriana. Ele ainda auxilia na perda de peso e combate o desconforto intestinal.

Veja a receita do suco detox de abacaxi, gengibre e cúrcuma

Ingredientes

Três centímetros de gengibre

Meia xícara de abacaxi

Uma colher de chá de cúrcuma

Água

Preparação: misture todos os ingredientes e tome em jejum.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar equilibrado. Esta bebida não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Somente um profissional pode ajudar com um plano alimentar completo.