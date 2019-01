Página da Motorola vaza tudo sobre o Moto G7 por 'acidente'

A Motorola se envolveu em um ato de publicidade por “acidente”. A pagina da empresa na internet mostrou por alguns minutos os 4 modelos do Moto G7.

O aparelho é o próximo smartphone da marca. O equipamento será lançado mundialmente em 7 de fevereiro. Bem atento, o site especializado CNET capturou algumas informações. Confira:

Moto G7 Power, com processador Snapdragon 632 e bateria de 5.000 mAh. Tela de 6,2 polegadas.

Moto G7 Play, com processador Snapdragon 632 e bateria de 3.000 mAh. Tela de 5,7 polegadas

Moto G7, com processador Snapdragon 636 e bateria de 3.000 mAh. Tela de 6,24 polegadas.

Moto G7 Plus, com processador Snapdragon 636, mesma bateria da anterior e da mesma tela, mas com melhor câmera.

O Moto G7 Plus tem como novidade um pequeno entalhe na tela. Todos as versões compartilha mas mesmas linhas de design.

Todos vêm com Android Pie e com RAM variando de 2 a 4 GB, dependendo do modelo. A única coisa que resta saber é o preço.

