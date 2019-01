Os signos do zodíaco que podem encontrar o amor neste fim de semana

Alguns signos do zodíaco estão com uma maior sorte e podem encontrar o amor durante os próximos dias. Confira quem pode se apaixonar neste fim de semana:

Áries

Um grande aumento na sua energia, vitalidade e libido podem fazer com que você se sinta muito mais apaixonado e com uma grande necessidade de expressar seus sentimentos nos próximos dias.

A atmosfera é divertida e o cenário é perfeito para conhecer novas pessoas ou aprofundar ainda mais as relações já existentes. A dica é fazer algo que o deixe feliz, seja com amigos ou o parceiro.

Gêmeos

Fim de semana cheio de oportunidades para encontrar uma nova paixão e se aventurar. A hora de tentar algo novo na sua vida amorosa chegou e é preciso deixar os medos de lado, se abrindo de forma sincera para receber alguém especial na sua vida. Para os comprometidos, é necessário evitar discussões banais.

Leão

A atmosfera mais sedutora e divertida o motivará a conhecer e se conectar de maneira especial com as pessoas. Esta sexta-feira será um dia de sorte com todos os assuntos relacionados ao sexo, romance e vida amorosa. Sua confiança estará em alta e este é um ótimo momento para tomar a iniciativa. É preciso aproveitar este momento!