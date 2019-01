Nova versão beta do WhatsApp corrige bug e libera novos emojis

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente uma atualização para Android com a melhora no layout de alguns emojis, conforme relatou o portal Wabetainfo.

WhatsApp beta for Android 2.19.21: what's new? New layout for 21 emojis, and new info about the Authentication feature! https://t.co/7x9uqGdzXf

No entanto, o app ainda continua trabalhando nisso: em uma nova versão beta (para o sistema operacional do Google) o WhatsApp ajustou o design de 21 emojis. Confira a mudança:

Na versão de testes liberada anteriormente, um bug disponibilizou o botão de buscas de stickers. Apesar disso, a novidade deve ser retirada e passar por alguns ajustes (não esta pronta). Mas em breve, a função deve ser liberada para os usuários.

O site especializado também informou que um bug estaria prejudicando usuários do aplicativo de mensagens. Mensagens desapareceram do chat sem nenhuma explicação.

"Meus bate-papos desapareceram misteriosamente desde o começo de 2019", relatou um usuário. "Espero que WhatsApp faça a correção [do problema] o mais rápido possível", pediu a página.

I'm receiving similar reports every day..

I hope @WhatsApp will fix it ASAP.

If you are experiencing this issue, please send a mail to [email protected]

It's the only way to help them to fix!! https://t.co/tKZmLLWFu2

