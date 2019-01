Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O último final de semana de janeiro chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Seu signo é um dos líderes do zodíaco e poderá aproveitar dias de boa sorte no amor, então fique aberto às possibilidades de se apaixonar. Não conte seus problemas para outras pessoas, lembre-se de que muitos ficam felizes com o seu sofrimento e isso faz com que suas energias se tornem negativas.

Tente sair ao ar livre no domingo para recarregar suas energias. Um amigo do signo de Aquário está se apaixonando por você, não brinque com seus sentimentos. Você terá um sorte com os números 00, 13 e 21.

Touro

Suas energias serão muito sexuais este ano, então você parecerá provocante. Esta sexta-feira será um dia positivo para você. Tente fazer cursos para continuar crescendo em sua vida profissional, lembre-se de que seu signo é impulsionado pela necessidade de superação.

Vá com mais cautela em seu relacionamento, especialmente se ele ainda está no início. Lembre-se que a confiança é adquirida ao longo do tempo. Fim de semana para renovar o ambiente em que você vive.

Cuidado com os problemas no sistema digestivo. Não empreste dinheiro. Você terá sorte com os números 18, 42 e 70.

Gêmeos

Fim de semana para se organizar. Você deve aprender a administrar melhor o seu tempo. Tente se controlar com o consumo de álcool e vícios. Você terá sorte com os números 18, 33 e 70, combine-os com o seu dia de nascimento.

Um antigo amor de Áries, Libra ou Sagitário insistirá em vê-lo e tentar voltar; tente falar conversar e lembrar de que todos cometemos erros e merecemos uma segunda chance. Seu signo é capaz de afastar as energias ruins, você só precisa parar de se preocupar com o que dizem sobre você.

Câncer

Você é um dos signos mais sentimentais do zodíaco, mas não deve ter medo de se destacar – especialmente se for mulher. Há uma surpresa em sua vida amorosa, é hora de ser feliz com alguém muito especial.

Nesta sexta-feira alguma mudança pode surgir no trabalho, mas não se preocupe, você é um elemento muito valioso. Você planeja uma viagem com um amigo. Por enquanto, é melhor não pensar em se mudar, esta fase da vida é para economizar.

Seus números da sorte são 22, 31 e 89. Você deve aprender a melhorar suas relações pessoais e evitar controlar seus amigos e familiares.

Leão

Sexta-feira para resolver coisas pendentes. Seu signo sempre precisa estar em constante movimento para renovar energia, por isso tente fazer uma viagem ou passeio neste fim de semana.

Você está muito nervoso e às vezes você explode – especialmente contra as pessoas que você ama – é por isso que você deve tentar controlar esse lado ruim da sua personalidade para não machucar ninguém.

Será um fim de semana de muitas festas e ideal para conhecer pessoas interessantes. Os signos de Gêmeos ou Áries podem chamar a sua atenção. Você terá sorte com os números 35, 67 e 80.

Virgem

Este é o signo mais conservador do zodíaco. Você sempre parece muito formal e isso abre muitas portas em sua vida profissional.

Sexta-feira para se antecipar e resolver problemas que estavam se arrastando há algum tempo. Um amor do passado quer voltar para você, mas é preciso tentar fechar esse círculo de uma vez por todas e não cair em relacionamentos tóxicos.

Visite o seu médico para tratar seus problemas de insônia e retome a sua energia. No domingo, alguém oferece a oportunidade de começar um negócio. Você terá sorte com os números 04, 27 e 31. É possível que um dinheiro extra acabe chegando.

Libra

Fim de semana de estresse no amor. Lembre-se que seu signo é romântico, mas também dramático, então tente colocar ordem em seus sentimentos e seguir em frente. Tenha cuidado com as perdas ou roubos nas ruas nos próximos dias.

Fim de semana de várias reuniões com os amigos ou festas. Você terá sorte com os números 07, 21 e 56. Comprar roupas e mudar seu visual podem ajudá-lo a se sentir mais motivado.

Este fim de semana você pode aproveitar para fazer mudanças e arranjos em sua casa para que as energias positivas fluam mais facilmente.

Escorpião

Fim de semana para analisar sua vida e tomar decisões que o ajudem a melhorar seu ambiente. Lembre-se de escolher bem seus amigos para que eles não roubem suas energias positivas. Você sai no sábado e terá um evento em família no domingo.

Você recebe dinheiro extra graças aos números 18, 42 e 67. Não seja mais tão rancoroso com seus entes queridos, seus relacionamentos são frequentemente afetados quando você decide não escutar os outros.

Sagitário

Você terá três dias de boa sorte na vida financeira. Tente fechar os círculos no amor, porque é comum que você complique os relacionamentos e termine em situações que não fazem bem.

Sexta-feira para assinar um novo contrato. É o momento de pensar em estabilidade econômica e pessoal. Aqueles que têm um parceiro passarão dias felizes, apenas tente não desconfiar. Sábado para festejar com seus amigos.

Você terá sorte com os números 35, 60 e 91 e pode ganhar um presente. Tente cuidar de dores nas costas e ossos.

Capricórnio

Fim de semana para se lembrar de alguém que não está mais com você ou um amor que se foi. Você é sensível a essas situações, então tente ocupar sua mente e sair com os amigos para que esse sentimento de solidão deixe sua vida.

Sexta-feira de com os números 02, 31 e 99, tente combiná-los com sua data de nascimento. Você recebe um convite para fazer uma viagem. Lembre-se de ter dinheiro para emergências e não gastar em coisas que não precisa.

Você saberá de uma operação para um parente, mas tudo ficará bem. Seu signo é intenso e quer tudo rápido, tente ser mais paciente.

Aquário

Em breve você receberá um aumento. Fim de semana de muitas celebrações e reuniões. Cuide de problemas com álcool, lembre-se que se você beber, não deve dirigir. Domingo será um dia perfeito para estar em paz consigo mesmo e meditar um pouco para que as boas energias fiquem ainda mais fortes.

Em relação ao seu relacionamento, evite falar de ciúme, lembre-se de que o amor deve ser apreciado e vivido. Quando um relacionamento traz sofrimento, é hora de deixá-lo ir e seguir a vida. Você terá sorte no domingo com os números 03, 14 e 19.

Peixes

Fim de semana de ser muito atencioso em assuntos pessoais. Lembre-se que você é do elemento água e, por isso, é uma pessoa muito complicada.

Em vez de ficar longe das pessoas, tente criar laços mais fortes. Nos momentos mais difíceis da vida, nosso maior apoio são a família e os amigos.

Um amor do signo da terra deseja voltar. Tente dar tempo a si mesmo e escolher a melhor pessoa. Neste domingo você estará um pouco doente ou abatido, tente não se afundar em pensamentos negativos e procure se distrair.

Você terá sorte neste domingo com os números 18, 42 e 70. Sua família precisa de você, então tente ficar de olho.