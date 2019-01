Facebook permitirá mensagem cruzada entre Messenger, Instagram e WhatsApp

O Facebook possui três das plataformas de interação mais importantes atualmente: WhatsApp, Instagram e seu próprio Messenger. Então, aparentemente, era apenas uma questão de tempo antes de começar seu processo de unificação.

De acordo com o jornal The New York Times, é assegurado que o Facebook teria planos concretos e em ação para permitir mensagens cruzadas entre suas três redes sociais.

Isso não representa a fusão de todos em uma única nova plataforma. Na verdade, o relatório garante que cada serviço continuará a funcionar como um aplicativo independente.

No entanto, as pessoas no Facebook já estão reconstruindo sua infraestrutura subjacentem para que as pessoas possam usar o WhatsApp, Instagram ou Messenger para enviar mensagens para qualquer um dos outros.

No final, o objetivo deste projeto seria encontrar uma maneira de garantir a criptografia de ponta a ponta nas mensagens. Bem como unificar o ecossistema das plataformas.

O Facebook ainda tem que confirmar oficialmente a medida e, se for realmente verdade, fornecer uma data aproximada para integração.

