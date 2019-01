Este mapa indica os pontos de maior visibilidade para o próximo eclipse solar total

O esperado 2 de julho será a data exata em que podemos ver um eclipse solar total em vários pontos na América do Sul.

E um mapa mostra os pontos mais privilegiados para vê-lo. Desta vez, o Brasil não foi muito comtemplando. A região sul terá a melhor visibilidade do país.

Como evidenciado por este mapa, hospedado no time.unitarium.com , os melhores lugares para ver o eclipse total no Brasil estão no meio da área vermelha mais escura.

Será visível de maneira parcial. Ele terá início às 17h11 (horário de Brasília) e pico às 17h49.

