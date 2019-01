A possibilidade que cada signo tem de encontrar o amor em 2019

O primeiro mês de 2019 já está chegando ao fim e se você ainda não encontrou o amor, os astros podem revelar como será a sua sorte neste departamento da vida nos meses que ainda estão por vir.

Confira:

Áries

Nos próximos meses, você estará muito concentrado em sua carreira ou viagens. Isso significa que você provavelmente não tenha relacionamentos novos ou duradouros. Mas tudo bem. É hora de se concentrar em si mesmo e continuar se divertindo com as pessoas que conhecer ao longo do ano. Se você realmente quiser conhecer alguém, aproveite quando Marte estiver em seu signo (até 14 de fevereiro) para procurar novas opções e tentar algo de forma mais efetiva durante a Lua Nova de 1º de agosto.

Touro

É provável que você encontre novos (ou até mesmo antigos) candidatos para relacionamentos de longo prazo. Espere algo excitante, repentino e poderoso. Encontrar o amor que você realmente merece levou muito tempo. Tire algum tempo para analisar o que você dá e recebe em seus relacionamentos e como você comunica seus desejos. Este é um momento em que você pode realmente sentir a conexão com outra pessoa. Abra seu coração e deixe o amor entrar.

Gêmeos

É o seu ano do amor. Os anos anteriores foram o crescimento espiritual e individual que o levaria a conhecer e se reconectar com possíveis candidatos. Se você teve um par de anos difíceis no amor, você deve saber que o Universo está prestes a abrir novas portas para você. Daqui a 3 de dezembro, você terá chances de encontrar alguém com um grande potencial. Se você já está envolvido, não deixe de procurar maneiras de levar seu relacionamento ao próximo nível. Seja direto com o que você precisa e deseja sobre um parceiro.

Câncer

Se você tem trabalhado em si mesmo nos últimos anos, é provável que agora seja recompensado com novas amizades espirituais duradouras, um parceiro de vida ou relações profissionais favoráveis. Então, em geral, seus relacionamentos parecem bastante positivos. Algumas datas importantes para você prestar atenção são 5 de janeiro, em que uma "porta" se abrirá para o amor, com um ponto culminante que terá lugar em 16 de julho. O eclipse do dia 26 de dezembro, também abrirá caminho para que você tenha relacionamentos mais felizes.

Leão

O potencial para você conhecer alguém novo é bastante elevado nos próximos meses. Mas certas mudanças em sua vida podem trazer desafios que exigirão que você se adapte e seja um pouco flexível. Será um grande ano para o amor com Júpiter, o planeta dos milagres, dançando em sua Casa do Amor Verdadeiro e Romance até 3 de dezembro. Saia e brilhe como a estrela que você é.

Virgem

É provável que você se encontre ou se conecte com pretendentes favoráveis ​​a longo prazo, mas dessa vez você exigirá clareza e discernimento nas intenções. Uma vez que você encontre a pessoa certa, as coisas vão fluir. Se você quiser encontrar alguém especial, é importante que ter o coração aberto. Dois eclipses mostrarão o destino da sua vida. Isso acontecerá em 16 de julho e 26 de dezembro. Além disso, fique ligado para a Lua Nova em 30 de agosto.

Libra

As chances de encontrar alguém especial podem não ser tão altas, especialmente se você nasceu nos últimos dias de Libra. Você pode ter que trabalhar em questões relacionadas a conexões novas ou antigas e seu senso de identidade. Nos próximos meses, você estará cuidando de si mesmo e do que realmente deseja para sua vida. Algumas datas importantes a serem lembradas são 21 de março e 19 de abril. Use essas datas para criar a vida que você deseja.

Escorpião

Você estará mais focado em aumentar os números em sua conta bancária. Mas não se preocupe, o amor ainda está escrito nas estrelas para você. Se está procurando, é preciso focar sua atenção na Lua Nova em 6 de março. A influência da lua irá ajudá-lo a adicionar opções à sua lista de contatos. Mas a Lua Nova em 4 de maio pode ajudar a colocar alguém ainda mais especial no seu caminho.

Sagitário

É provável que você conheça alguém com quem você se conecta em um nível pessoal e espiritual. Mas para transformar isso em um relacionamento, você terá que ser claro e direto com suas intenções desde o início. Então pare de dizer: "Eu não sei, vamos ver para onde as coisas vão", se você realmente gosta de alguém e quer um relacionamento. É um bom momento para se comprometer porque Júpiter vai lhe dar mais sorte e fortuna em todas as áreas de sua vida até dezembro de 2019. Ele define uma intenção para o que você quer que aconteça na sua vida amorosa a 2019 e o Universo irá fornecê-la.

Capricórnio

É hora de você subir de nível e procurar relacionamentos melhores, Capricórnio. Você é sempre tão estratégico quando olha para o futuro e este ano dará uma grande ênfase à sua visão de longo prazo. Você terá três grandes eclipses em seu signo, bem como um importante destaque para o casamento e relações por volta de 2 de julho. Se a pessoa que está com você não for realmente a pessoa certa, talvez seja hora de encontrar alguém ainda melhor. Então não se preocupe porque essa pessoa está lá fora e nos próximos meses você pode conhecê-la.

Aquário

Quando se trata de amor, este é um ano mais casual para você. É provável que você possa esperar conexões instantâneas, conexões insustentáveis ​​que sejam novas, excitantes e repentinas. Em outras palavras, você pode conhecer pessoas que são temporárias, mas realmente divertidas. Já que Júpiter passará pela sua Casa das Amizades, não é uma má ideia sair com seus amigos e conhecer novas pessoas sem qualquer expectativa. Se estiver procurando, peça uma ajuda aos seus amigos para apresentarem novas opções.

Peixes

Se você está ansioso para conhecer alguém especial este ano, há boas notícias. A probabilidade de isso acontecer é muito boa. Você provavelmente conhece alguém com quem já tem uma boa conexão. Apenas tenta não ir depressa demais. Tome o seu tempo e conheça de verdade antes de ir com tudo. Para aproveitar ao máximo, concentre sua atenção em meados de agosto e setembro. É um bom momento para associar, comprometer ou até mesmo se casar.