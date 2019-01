Passat 2020 é apresentado no Salão de Detroit 2019; veja as fotos do novo carro da Volks

Como anunciado pela Volksvagem em dezembro de 2018, novidades sobre a geração 8 do Passat 2020 chegariam nos primeiros meses deste ano. E o Salão de Detroit de 2019 foi escolhido como o palco ideal para o lançamento.

O modelo anunciado é uma reformulação visando o mercado Norte-americano, o modelo europeu 2020 do Passat deve ser algo diferente. O carro ainda conta com um terceiro modelo mais próximo do mercado asiático.

Apesar da novidade, os brasileiros não devem se empolgar muito. O modelo vendido no Brasil é o europeu, que deve ser revelado no Salão de Genebra, em março. Segundo informações da montadora, o carro deve ser semi-híbrido com motor a combustão e plug-in para poder rodar com energia elétrica.

Confiras as fotos do Passat 2020. Modelo deve estrear no próximo ano