O signo do zodíaco que enfrentará um ponto final nos próximos dias

O ano mal começou e 2019 vai apenas para o seu segundo mês. No entanto, para um signo do zodíaco os próximos dias podem ser marcados por um importante fim de ciclo e ele terá que lidar com um ponto final na sua vida.

Reprodução / Giphy

O escolhido dessa vez é o aquariano! Os próximos dias desta semana serão marcados por uma virada de página ou situação que ficará no passado. Pode ser o término de um curso, trabalho, rompimento com alguém ou a libertação de rancores antigos.

Algo neste momento precisa chegar ao fim para dar lugar a uma mudança espiritual que não deve ser rejeitada ou temida. Se renovar é importante e a clareza de começar uma nova fase sem determinadas “cargas” pode beneficiar significativamente aqueles que são regidos pelo signo de aquário.