Fortnite tem atualização de conteúdo; confira as novidades

A Atualização de Conteúdo v7.20 do popular jogo Fortnite foi disponibilizada pela Epic Games. De acordo com a empresa, o melhoramento removeu e ajustou vários itens. Confira as mudanças:

BATTLE ROYALE

NOVIDADES

Boneco de Neve Furtivo

"Aquele boneco de neve está mais perto do que estava há um segundo? Esgueire-se pelo mapa e surpreenda inimigos de uma nova maneira fresquinha".

O Bairro — Pirâmide Ômega

O Bairro virou uma Pirâmide! "Entre nessa estrutura gigantesca criada por Directingpete para descobrir que segredos ela guarda".

MODO POR TEMPO LIMITADO: TIROTEIO DE ATIRADORES DE ELITE

Quais são as novidades?

Rifles de Precisão com Supressor.

Pistolas com Mira Lendárias às Entregas de Suprimentos.

Detalhes do modo

Geradores de Saques de Chão reduzidos em 50%.

Desativado reviver companheiros "Atordoados, Mas Não Acabados" em Duplas e Esquadrões. Cuidado ao espreitar!

As Estatísticas de Perfil (Eliminações/Mortes e Vitórias) são rastreadas neste modo.

ARMAS E ITENS

Boneco de Neve Furtivo

Use o Ataque Principal para lançar um projétil que cria um boneco de neve destrutível.

Use o Ataque Secundário para vestir o Boneco de Neve Furtivo.

O Boneco de Neve Furtivo tem 100 de Vida e age como um escudo quando vestido por um jogador.

O Boneco de Neve Furtivo é destruído quando sua Vida chega a zero ou quando o jogador vestindo o boneco de neve usa um item diferente ou entra no modo de construção.

Isso significa que o jogador vestindo o Boneco de Neve Furtivo não pode construir ou usar outros itens. É permitido todo tipo de movimentação.

Disponível na variante Comum.

Pode ser encontrado em Saques de Chão, Baús e Lhamas de Suprimentos.

Cai em pilhas de 5.

Limite de pilha de 10.

Invertemos as chances de saque das Poções de Escudo e das Poções de Escudo Pequenas.

Poção de Escudo

Reduzido a chance de saque em Saques de Chão de 16.53% para 13.22%.

Reduzido a chance de saque em Baús de 14.26% para 9.51%.

Poção de Escudo Pequena

Aumento da chance de queda de Saque de Chão de 13,22% para 16,53%.

Aumento da chance de queda de Baús de 9,51% para 14,26%.

Colocamos os seguintes itens no cofre:

Lançador de Foguetes Quádruplo

Fortaleza Portátil

Desempuxadora

Reduzido a chance de saque das Asas-deltas.

Reduzido a chance de saque em Baús de 11.89% para 4.43%.

Reduzido a chance de saque dos Balões.

Reduzido a chance de saque em Baús de 7.58% para 3.24%.

Reduzido a chance de geração dos Quads-a-jato de 100% para 50%.

Reduzido a chance de geração dos Tormentas X-4 de 80% para 50%.

EVENTOS

Foi adicionado novas datas para o Campeonato Relâmpago Explorador e atualizado os materiais adicionais concedidos ao eliminar jogadores para que agora caiam com o jogador eliminado em vez de serem concedidos imediatamente.

DESEMPENHO

Foi corrigido um problema no qual construir podia causar uma grande queda em FPS, especialmente em sistemas de especificações altas.

MODO CRIATIVO

ARMAS E ITENS

Boneco de Neve Furtivo

Use o Ataque Principal para lançar um projétil que cria um boneco de neve destrutível.

Use o Ataque Secundário para vestir o Boneco de Neve Furtivo.

O Boneco de Neve Furtivo tem 100 de Vida e age como um escudo quando vestido por um jogador.

O Boneco de Neve Furtivo é destruído quando sua Vida chega a zero ou quando o jogador vestindo o boneco de neve usa um item diferente ou entra no modo de construção. Isso significa que o jogador vestindo o Boneco de Neve Furtivo não pode construir ou usar outros itens. É permitido todo tipo de movimentação.

Disponível na variante Comum.

Pode ser encontrado em Saques de Chão, Baús e Lhamas de Suprimentos.

Cai em pilhas de 5.

Limite de pilha de 10.

Metralhadora Leve

Submetralhadora com Supressor

Rifle de Precisão Semiautomático

Granada de Fumaça

Explosivos Remotos

SALVE O MUNDO

QUAIS SÃO AS NOVIDADES?

Frionite Desafio Semanal 4 — Caos Congelante

"Concentre seus disparos! Inimigos ganham modificadores ao serem atacados. Trabalhe em equipe e derrote a ameaça para desbloquear o estandarte e a Espada Vontade do Guardião".

Kassandra — Lince

"Uma nova Heroína chegou! Ágil e com reflexos felinos, desbloqueie essa gatuna na Loja de Evento por tempo limitado".

MISSÕES E SISTEMAS

Desafio Frionite Semanal 4: Caos Congelante

Inimigos ganham modificadores ao receber dano. Concentre seus ataques para maior eficiência. Inimigos recebem uma determinada combinação de mutações por onda: Aceleradas, Enfurecidas, Estouro de Morte Explosivo, Estouro de Morte Frenético e Cortinas de Fumaça. Sobreviva por 30 minutos (3 vezes) para coletar o Estandarte do Desafio da Semana 4. Sobreviva por 30 minutos para coletar a Espada Medieval.



ARMAS E ITENS

Espada Vontade do Guardião

Recompensa pela conclusão da semana 4 do Desafio Semanal do Frionite.

Uma espada grande que causa dano alto e impacto moderado.

Saltar e Golpear: ataque pesado; salta contra o inimigo-alvo, causando dano a inimigos próximos.



ÁUDIO

Foi melhorado a mixagem do áudio do estado Vida Baixa para que os sons do jogo não sejam tão reduzidos. Também foi atualizado os sons de equipar/desequipar a arma em Canhoto e Destro. Os sons físicos e de instalação do E.N.G.O.D.O também foram alterados.

