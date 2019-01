Tentando ganhar espaço do WhatsApp, Telegram agora tem grupos de até 200 mil participantes

O aplicativo Telegram, concorrente direto do WhatsApp, liberou uma atualização revolucionaria nesta semana. Agora o app pode ter grupos de até 200 mil participantes.

O aplicativo já tem mais de 200 milhões de contas ativos em dois anos e meio e tem feito sucesso entre os usuários. Outro destaque do app, é que você também pode enviar mídias e arquivos, sem qualquer limite de tamanho. Confira outras novidades do app:

Permissões globais para grupos. Restrinja todos os membros de qualquer grupo de postar determinados conteúdos.

Configurações de grupo unificadas. Torne grupos públicos, defina admins com permissões granulares e ative o histórico persistente em qualquer grupo.

Desfaça a exclusão e a limpeza do histórico de chats em até 5 segundos. Confirmações detalhadas ao apagar chats.

Organize Contatos por nome ou Visto por Último.

Novas animações para upload e download de mídia.

As atualizações foram liberadas para os sistemas operacionais Android e IOS. É necessário ter a última versão do app para acessar as novidades.

